Na barikádach s Ficom (komentár)

„Sedemdesiatšestka“ je bizarný projekt, ale štátotvorný a legitímny.

Či posadnutosť česko-slovenskými analógiami pomôže niečomu, autor netuší, chce sa však povedať, že kým Česi pôjdu na referendum o Babišovi (druhé kolo), Slováci na referendum o Ficovi.

Tak a nie inak by sa totiž malo hovoriť tretiemu pokusu toho istého boľševika o rozvrat demokratického zriadenia. Že nie? No, keby uspel na prvý pokus (2000), tak stávky, že Slovensko nevstúpi do EÚ ani do NATO, by sa vypisovali v kurze 1,5.

Až stretnete slovenského politológa, spýtajte sa, koľko referend o predčasných voľbách sa konalo v Nemecku, Británii, Škandinávii, vo Francúzsku atď. Nula guľatá nulatá.

To však podstatné nie je, Slovensko rieši Hegera. Tak ešte jedna analógia.

V druhom kole českých volieb i treťom Ficovom referende sa pobijú na život a smrť dva odlišné postoje, dva svetonázory, okolo ktorých sú zoskupené dva tábory voličov.