O smútku, ktorý skrýva hnev a naopak

Autorka je lekárka a spisovateľka

Sedela v kaviarni pri vedľajšom stole. Vedľa nej muž, ktorý viac-menej len prikyvoval, a oproti tri odhadom budúce tridsiatničky, ktoré dychtivo počúvali, čo sa nedalo nepočuť. Rady, ako si treba hneď zobrať právnika a čo má byť v zmluve, aby s nimi nik nevykýval.

Pochopila som, že hovorí o striedavej starostlivosti, "lebo keď máš dieťa od štvrtka do nedele, musí ti ho priviezť späť presne na adresu a presne vo štvrtok ráno, decko nebude predsa každý týždeň v ten deň meškať do školy! A že občas víkendy? Žiadne také! Že on je od pondelka do štvrtka celý čas v práci, to nie je argument! A pozor, v zmluve nie je uvedené jej terajšie bydlisko, ale všeobecne bydlisko matky, takže keby sa dnes aj sem presťahovala, tak zajtra by ho doviezol sem!"

Po každej vete víťazoslávne ďubla prstom do stola.

Predstavila som si ten "náklad", ktorý sa preváža vzadu v aute presne vo štvrtok a v nedeľu, a zostalo mi smutno.