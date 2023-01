Kto s nimi pôjde, lezie do klietky hanby (komentár)

Z Hirmana, Lengvarského aj Baťovej sa treba poučiť.

Iritujúci bol zvyk Roberta Fica ďakovať svojim nominantom, ktorí sa museli porúčať z funkcie, za "kus dobre vykonanej roboty". A keďže voľby nám vždy dovolia pomýliť sa iným spôsobom, teraz môžeme pozorovať, ako to vyzerá, keď politický líder naopak píska a pľuje na ľudí, za ktorých ručí.

Najčerstvejší je prípad Karla Hirmana, ktorého OĽaNO zlanárilo na post po Sulíkovi. Nebudeme teraz rozsudzovať, nakoľko mu patrí hana za preddavky pre malých podnikateľov. Zaujíma nás skôr moment, keď sa na čelo nespokojných s prácou ministra postavil šéf hnutia, ktoré ho na tento post nominovalo.

To je pomerne montypythonovská situácia, ktorú len stúpenci Igora Matoviča môžu chápať ako znak, že ich líder je absolútne spravodlivý a kritizuje aj do vlastných radov.

Kdeže, on len odmieta prevziať zodpovednosť, keď je to potrebné.