Čaputová dala zelenú chaosu (komentár)

Heger dostal ponuku, ktorá sa neodmieta.

Týmto by sme septembrový termín predčasných volieb mohli považovať za hotovú vec. Prezidentka síce správne zopakovala, že by sa mali konať, čo najskôr, to jest najneskôr v júni, ale na druhej strane pred mesiacom odvolanej vláde odkázala, že ju nechá sedieť v úrade ešte trištvrte roka, stačí, ak sa do konca mesiaca niečo schváli.

Môžeme si to preložiť tak, že Zuzane Čaputovej sa nechce ísť do početných komplikácií, ktoré by s menovaním „prezidentskej“ vlády súviseli. Napokon, termín volieb si aj tak nemá ako vynútiť, môže „len“ vyvíjať istý nátlak. Čo druhá strana vyhodnotí ako ponuku, ktorá sa neodmieta.

Nebudeme to tu prezidentke vyčítať, je v nezávideniahodnej situácii, za ktorú nesie v prvom rade vláda a premiérska strana s ich predsedami a bezprizorným okolím. Ale to nič nemení na tom, že to bude mať viacero dôsledkov – jeden horší ako druhý.