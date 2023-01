Matovič a Putin vedú mentálne ten istý boj (komentár)

Po Zámockej už nebudeme ticho. Ide nám o život.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale váš princ to není, milý pane...

Možno práve internalizovaná homofóbia vedie občana Matoviča k tomu, aby zdieľal na sociálnych sieťach cudziu fotku cudzej svadby v cudzích šatách. Zrejme by aj on rád dostal oriešky, stal sa princeznou a všetci by ho mali radi.

Tento výpad je len jedným z radov kampane expremiéra exministra a exbojovníka s korupciou. Kým na východnej hranici zúri vojna, ľudia riešia, ako vyžiť v ekonomickej kríze, a lížu si rany po pandémii, on sa rozhodol viesť sväté vojny. A tie sa zrejme vedú fixáciou na penisy, vagíny.