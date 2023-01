Zbytočný, ale aspoň riadne drahý predvolebný prieskum (komentár)

Zmena ústavy, po akej túži práve Fico, sa javí ako najnebezpečnejšia.

V sobotu si spravíme celoštátny prieskum verejnej mienky, ktorý bude stáť vyše desať miliónov. Aj to prieskum nie úplný, len sčítanie hlasov Smeru a Hlasu, poťažmo Republiky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Robert Fico si neustále ťažká, že o referende hovorí a pripisuje mu význam len on sám. A čo čakal, krémeše? Veď ide čisto o jeho partajnú akciu.

(Pre poriadok doplňme, že na tému zlej prezidentky, ktorá nevyzýva občanov, aby šli na referendum, si prisadili aj v Hlase, hoci skôr než hlas to pripomínalo šepot.) Pritom len v decembri sa Smer rukou poslanca Borisa Suska pokúsil uzákoniť možnosť, že by sa referendum zrušilo, a to dokonca aj už vyhlásené.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Koľko stála kampaň, čo by to spôsobilo a prečo sa to Ficovi vyplatí? Otázky a odpovede k referendu Čítajte

Faktom je a ostáva, že tento nezmysel sa zrušiť nedá – stále platí, že ak po ňom zatúžilo najmenej 350-tisíc občanov, nehodí sa to do koša.

Fico, samozrejme, dobre vie, ako toto referendum dopadne, a tak je obviňovanie Zuzany Čaputovej takpovediac preventívne, aby to bolo na koho zvaliť, veď už jedno referendum „zmarila“. Mimochodom, marenie referenda je trestný čin a Fico veľmi dobre vie, že trepe.