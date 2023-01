Babišove bludy a Čaputovej tichá sila

Česká nuda vyzerala ako niečo, čo nemusí byť v politike nevyhnutne zlé.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

chvíľu som závidela kolegom z Čiech, ktorí okomentovali kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb, že bola trošku nudná. Lebo nuda môže znamenať aj to, že kampaň nebičuje emócie do nepríčetnosti voliča, neznečisťuje verejný priestor a neuchyľuje sa k osobným útokom.

V porovnaní so Slovenskom, kde politici vo verejnom diškurze vyčerpali pozornosť voliča na jedno celé volebné obdobie, česká nuda vyzerala ako niečo, čo nemusí byť v politike nevyhnutne zlé. To všetko platilo len do momentu, kým sa do kampane po prvom kole celým telom aj so všetkými svojimi stratenými zábranami nevrhol Andrej Babiš.

Najviac ma zaujalo vyhlásenie, že jeho protikandidát Petr Pavel zatiahne Českú republiku do vojny.

Babišova kampaň sa podobá na tú, ktorú Viktor Orbán viedol proti spoločnému kandidátovi opozície Pétrovi Márki-Zayovi na základe jedinej vety, ktorú povedal o možnosti vojenskej podpory pre Ukrajinu. Orbán mal ťažkosti pohotovo odsúdiť útok Ruska na Ukrajinu a roky si pestoval väzby na Vladimira Putina. Pre jeho voliča to však nebolo podstatné.

Populisti si listujú v Orbánovej autokratickej učebnici. Igor Matovič si napríklad vybral kampaň proti LGBTQ ľuďom a Babiš využíva únavu Čechov z vojny. To je vlastne jediný spôsob, ako môže siahať na protikandidáta.

Babiš ráta s úplnou stratou pamäti svojho voliča. Ako agent ŠtB vyťahuje komunistickú minulosť kandidáta, ako bývalý premiér kritizuje vládu za chyby, ktoré dozrievali počas jeho vládnutia.

Tým, že Babiš si chce predĺžiť svoju politickú kariéru, tak už v prvom kole odsúdil veľa voličov na pragmatickú voľbu: vyberali toho, u koho mali pocit, že má najväčšiu šancu poraziť evidovaného agenta ŠtB. Tak, ako Erik Tabery povedal v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou, bude to referendum o Babišovi.

A v regióne, kde nám dýcha na krk Orbánova iliberálna demokracia (ktorá je vlastne autokraciou), nám ostáva len dúfať, že český volič povie Babišovi nie.

Úlisná obluda, ale zato nebláznite

Kolegyňa Zuzana Kepplová si rýchlo všimla, že kampaň po víťazstve Babiša v prvom kole sa akosi zvrhla, najmä keď jeho voličov začali strašiť tým, že veď Babiš je Slovák, tak ako bol aj Gustáv Husák.

"Babiš je úlisná obluda, ale nie je takou hrozbou, aby sa oplatilo zdvíhať proti nemu šovinistické vlny a riskovať zlé naladenie ku krajine, kam povedie jedna z prvých návštev nového prezidenta. Susedia, pokoj a ešte raz: šťastnú ruku!" píše Kepplová.

Pokojná sila

Počas volebnej kampane silne rezonovalo meno prezidentky Slovenska Zuzany Čaputovej. Fenomén jej pokojnej sily sa v regióne už nedá obísť. Danuše Nerudová to pochopila, ale nedokázala nájsť podobný presvedčivý pokoj vo svojom vnútri.

Veľa som nad tým rozmýšľala a hľadala som odpoveď na to, kto je vlastne pani Nerudová. Teda okrem životopisu a svojej akademickej pozície.

Chcela mať podobný príbeh ako Zuzana Čaputová, ale nechcela sa na ňu podobať. Učila sa od nej, ale nenaučila sa od nej, ako pôsobiť autenticky.

Pripúšťam, že autenticita nie je ľahký žáner. Najmä ak spoločnosť má svoje očakávania a kandidát musí presvedčiť o svojej sile, o rozhľade, musí niečím zaujať, musí voliča aj pobaviť.

Keď som si prečítala rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorý pripravil môj kolega Jakub Filo, tak som si uvedomila, že ona pomerne skoro vo svojej kampani urobila vedomé rozhodnutie: nebude konštruovať novú Zuzanu, nebude si pridávať črty na základe marketingových poučiek, lebo sa jej to vypomstí.

V čase, keď si mnohí politici získavali pozornosť útokmi a vyvolávaním konfliktov, ona si povedala, že radšej bude pokojná a vecná, no nie bez emócií. Len sa im snaží porozumieť a mať ich pod kontrolou.

"Nikto nefungujeme na izolovanom ostrove, ale vplývame na svoje okolie, napríklad už len na svoju rodinu. Buď na nich svoje komplexy a starosti prenášam, alebo sa tomu snažím vyhnúť. Čiže sa snažím celkom cielene vnímať, čo ma vyrušilo, čo a prečo sa ma dotklo. A ak ma niečo vychýlilo z rovnováhy, či to nie je preto, že tam mám deficit a mám na sebe zapracovať," hovorí prezidentka v rozhovore.

Výročie

Aj rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou bol súčasťou projektu, ktorý vymyslel môj kolega Matúš Burčík pri príležitosti 30. výročia vzniku denníka SME. Desať zástupcov novej generácie redaktorov SME spovedá desať osobností, ktoré k uplynulým tridsiatim rokom majú čo povedať. Autormi sú novinárky a novinári, z ktorých viacerí pred tridsiatimi rokmi ani neboli na svete.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME