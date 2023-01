Vopred márnu cestu meralo milión ľudí. To niečo znamená

Presviedčame samých seba, že referendum neignorovali iba dezoláti a náckovia.

Autorka je režisérka.

Po zatvorení hlasovacích miestností a zrátaní hlasov nás zvádza konštatovať, že referendum sa zvrhlo na potupný debakel opozičných strán, nadarmo sme sa vyhádzali z peňazí, že sa to dalo čakať a že im dobre tak.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Toto referendum je, samozrejme, neúspešné v zmysle toho, že účasť nedosiahla 50 percent oprávnených voličov, ale keď zohľadníme fakt, že nemalo kvalitnú kampaň, inicioval ho brunátny pomstychtivý politik s mizernou zahraničnopolitickou reputáciou a zničenou povesťou a vlastne ani nebolo jasné, čo si spoločnosť počne, ak by platné bolo, dopadlo referendum prekvapivo úspešne.

Ak sa v tomto hnusnom počasí, v zime a snehovej čľapkanici, bez výraznejšej celoplošnej kampane a zrozumiteľnej verejnej diskusie podujalo viac než milión ľudí, čo je takmer každý štvrtý oprávnený volič, merať vopred márnu cestu k urnám, je to vlastne veľká vec. Niečo to znamená a to niečo by sa nám vôbec nemalo páčiť.