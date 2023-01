Pripravte sa. Referendum ukazuje hroznú budúcnosť (píše Samo Marec)

Začnime, ako vždy, keď je naozaj veľmi zle, hudbou.

V roku 1998 vydala švédska hardcore-punková kapela Refused album s názvom The Shape Of Punk to Come. Ten bol natoľko ambiciózny, že ho vtedy len málokto pochopil, ale medzičasom získal kultový status a pravidelne sa objavuje v rebríčkoch najdôležitejších žánrových albumov v dejinách.

Zapamätajme si teda názov The Shape Of Punk to Come a poďme na Slovensko.

Zrážanie opätkov

Eduard Heger – to je premiér – chodil s papierom, ale potom zistil, že novú väčšinu neposkladá a budú predčasné voľby. A hovorilo sa, že predčasné voľby by mohli byť v septembri.

Súhlasilo s tým aj OĽaNO – čiže Igor Matovič –, aj keď malo jednu podmienku. Podmienka vtedy ešte nebola jasná, ale Šipoš – tiež OĽaNO – povedal, že oni v tom OĽaNO nie sú takí, že príde predseda, buchne po stole a všetci zrazia opätky (haha).

OĽaNO – čiže Igor Matovič – teda následne prišlo s podmienkou ústavného ukotvenia volebného systému, no a to druhé OĽaNO – čiže Šipoš – okamžite zrazilo opätky (haha). A okrem toho malo vzniknúť ešte aj ďalšie OĽaNO, čiže Heger.

O predčasných voľbách

Zavládla všeobecná dohoda o voľbách v septembri. Demokrati totiž hovorili, že demokratické voľby nesmú byť na jar, lebo ľudia by demokraticky volili nesprávne, teda nie tak, ako by podľa nich mali.

Demokrati teda vlastne sú proti demokratickým voľbám, ktoré v prvom rade nechcú, ale keď ich už chcieť musia, tak čo najneskôr. Ak totiž tento zmar a rozvrat a všeobecné ohlupovanie bude trvať čo najdlhšie, tak ľudia potom určite budú voliť lepšie.

Toto zdôvodnenie nám predkladajú a ani blesk do nich neudrie. Inak, samozrejme, žiadne normálne ani zmysluplné zdôvodnenie neexistuje. Predčasné voľby budú v septembri, lebo budú v septembri. A hotovo.

Ak by ste chceli, aby sa Fico so sprievodom vrátil čo najsilnejší a aby ľudia boli čo najrozčúlenejší, robili by ste to presne takto. Samozrejme, z toho vás nepodozrievame: ste len autenticky hlúpi.

Majáky neblikajú?

Ale k veci: bolo referendum a zúčastnilo sa na ňom 27 percent voličov. Alebo, ak chcete, viac ako milión ľudí.