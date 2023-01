Babišov mier je lož. V debate ho pristihli (komentár)

Túto lekciu si bude pamätať aj Fico.

Pred druhým kolom prezidentských volieb si Andrej Babiš vybral dva silné motívy proti Petrovi Pavlovi. Prvým je spoločná minulosť v štruktúrach KSČ, druhým sa chce, naopak, od generála odlíšiť. On chce vojnu, ja mier, netreba nám vojenského veliteľa, ale skúseného diplomata, hlása.

A keďže s mierovým motívom pred časom zvíťazil Orbán – aj keď tu treba poznamenať, že pri takom obsadení médií by uspel s hocičím – a holubice do éteru púšťa tiež značná časť slovenskej opozície, malo by nás zaujímať, ako sa Babišovi darí obhájiť tieto reči v kampani.

Politickí prizerači sa smiali na jeho plagátoch, kde s vystretým ukazovákom sľubuje mier. Použiť typické náborové gesto je skúškou popletenosti voličov, ktorým nemusí docvaknúť, že Babiš ich vlastne uráža.