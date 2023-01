SND je štvrť roka bez riaditeľa a ministerka ešte neotvorila obálky (komentár)

Ministerstvo stále zostavuje poradný orgán.

Sú to už tri mesiace, odkedy Matej Drlička svojimi vtipmi „pohoršil časť verejnosti“ a ministerka kultúry ho expresne zosadila z funkcie. Bola to rýchlosť, s ktorou by mal čo robiť aj Igor Matovič pri bagrovaní parlamentu na ceste k svojim bájnym balíčkom.

Túto ráznosť a nevídanú aktivitu ministerky Milanovej však vystriedala jej najbežnejšia poloha – neviditeľnosť a ticho.

Už štvrť roka je jedna z najdôležitejších kultúrnych inštitúcií pod dočasným vedením a nezdá sa, že sa to v najbližších týždňoch zmení.

Nájsť a vymenovať nového šéfa veľkej a aktuálne aj zvedavosť priťahujúcej inštitúcie je, zdá sa, oveľa komplikovanejšie ako odvolať starého.