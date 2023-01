Prečo je bitka o Bachmut prelomová? A čo sa mi tam páčilo? (píše Petra Procházková)

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Rusi sa vrátili do čias druhej svetovej vojny. Bojujú rovnakým štýlom – keď chcú niečo dobyť, najskôr to pekne zrovnajú so zemou a potom nad troskami vyvesia ruskú zástavu.

Používajú aj rovnakú taktiku – masívne nasadzujú predovšetkým delostrelectvo, časť z neho skutočne časy 2. svetovej vojny pamätá, tak ako už do bojov nasadené húfnice D-1 vyrábané v prakticky nezmenenej podobe od roku 1943.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Potom naženú na bojové pole pechotu, z ktorej časť padne a ten, do koho nepriateľ náhodou netrafí, dobehne k pár metrov vzdialenej méte. A potom sa to všetko začína odznova: delostrelectvo, pechota, mŕtvi a zranení, doplnenie živej sily a munície a tak stále dokola.

Straty spôsobené príliš veľkými ambíciami politikov a diletantstvom generálov patria do sovietskej tradície, ktorú Rusko zdedilo a vydáva ju za prednosť ruského národa schopného obetovať sa v prospech kolektívneho, rozumej ruského, národného záujmu.