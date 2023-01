Kolaterálny prínos krízy (komentár)

Zabetónovať špeciálny súd i prokuratúru v ústave sa zdá príliš vysoká cena za tri hlasy zaľudí.

Zásadné je, že konečné zhodnotenie exkoaličného paktu o zmenách ústavy a

30. septembri by malo počkať na to, či sa do záverečnej verzie vpašuje/nevpašuje skracovanie volebného obdobia referendom.

Ak áno, chaos vydal ďalšiu destabilizáciu politického systému, volebné obdobia sa totiž referendami neskracujú nikde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Avšak – príjemné prekvapenie – hrozba populistického rozvratu bude (viac než) vyvážená oveľa podstatnejším paradoxom.

A to ešte i vtedy, ak tvrdenie OĽANO, že Smer A, Smer B a fašisti sa dohodli na takej zmene volebného systému, aby sa zabetónovali na x rokov, je iba klinickým dôkazom, aký zhubno-nákazlivý vplyv na celú stranu (exkoalíciu) môže mať jeden paranoik v lídrovskom kostýme.

Ale pozor.