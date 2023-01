Zase vám berú, občania! Volajú Fico a Pellegrini (komentár)

Pocit krivdy sa bude do kampane hodiť.

Vďaka snahe koaličných poslancov a ich pomocníkov spojiť hlasovanie o skrátení volebného obdobia s ďalšími podmienkami môžeme hádať, nad čím budú v kampani Peter Pellegrini a Robert Fico nariekať.

Pellegrini sa bude zlostiť, že občania ani len nedostali šancu debatovať, aký volebný systém by chceli. Lebo Matovič kdesi počul, že Fico by mohol nielen prísť, ale už nikdy neodísť. A preto sa rozbehol poistiť súčasný volebný systém, ktorý by mu v tom mal brániť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Hlase aj mali plány hovoriť o zmene volebného systému (veď v OĽaNO tiež), ale téma je to pomerne nevábna a neakútna. Pechorenie a strašenie, s ktorým k nej pristúpili v tejto koalícii, však môže Hlasu pomôcť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozhádané strany bývalej štvorkoalície doplnili Ústavu a otvorili cestu k voľbám Čítajte

Postavia vec tak, že aha, toto vám nechceli dať! A možno občan také ani nechcel a nebavilo by ho počúvať experta na samosprávy z Hlasu, ako vysvetľuje počty a obvody, ale keď už mu to ktosi nechce dopriať, ulakomí sa.