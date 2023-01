Nie reformy, ale ich uplatňovanie je problém

Kým sa zdravotníctvo topí, minister sa skúša zbaviť zodpovednosti za zle pripravené refomy.

Autor je predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja

Aj takto vyzeral začiatok tohto roka predsedu samosprávneho kraja. Začali prichádzať správy o vyberaní poplatkov v ambulanciách, ktoré majú pokrývať ich zvýšené náklady.

Monitorujeme, aké dôsledky by mal krach rokovaní medzi ministerstvom, poisťovňami a ambulanciami o nových podmienkach ich fungovania, ktoré by mali byť uzavreté do začiatku februára. A ktoré sa do polovice januára ani poriadne nezačali.

Vyrazil som do nemocníc, ktorých „kategorizáciu“ oznámilo ministerstvo zdravotníctva v predposledný (!) deň minulého roku. No a do toho som si cestou v aute vypočul podcast s ministrom zdravotníctva, v ktorom zneistenej verejnosti oznámil: „Veci, ktoré sa týkajú organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, tak to, samozrejme, riešia samosprávne kraje. Je to v ich pôsobnosti“.

Hovoria tomu reforma...

Pred necelými troma rokmi, v máji 2020, Najvyšší kontrolný úrad pripomenul vláde a parlamentu (už v tomto volebnom období), že vyššie územné celky prakticky nemajú možnosť organizovať ambulantný sektor, pretože kľúčovú rolu majú zdravotné poisťovne.