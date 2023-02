Prečo by sa africké umelecké predmety mali vrátiť z európskych múzeí do Afriky

Proces, ktorý opatrne odštartoval Macron, by pomohol vyrovnaniu sa s kolonializmom.

Autor pôsobí v Ústave orientalistiky SAV, robí aj popularizačný kanál Afrika so Silvestrom



V Európe sa v poslednom čase živo diskutuje o dekolonizácii európskych múzeí, ktorých súčasťou je aj návrat afrických umeleckých a historických predmetov ukoristených počas koloniálnych výbojov v Afrike na konci 19. a začiatku 20. storočia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viac ako 90 percent kultúrneho dedičstva zo subsaharskej Afriky sa dnes podľa historikov nachádza mimo afrického kontinentu, najčastejšie v Európe. Už len tento údaj veľa vypovedá o mnohých nezodpovedaných otázkach v spoločných dejinách Európy a Afriky.

Okrem násilia sa totiž európske koloniálne výboje na africkom kontinente vyznačovali aj masívnym konfiškovaním a odvážaním afrického umenia, o ktoré bol v Európe mimoriadny záujem. V európskych múzeách a súkromných zbierkach tak skončili státisíce umeleckých, etnografických či historických predmetov z rôznych kútov Afriky.

Africkí intelektuáli a intelektuálky dlhodobo upozorňujú, že ide o kultúrne dedičstvo, ktoré má nenahraditeľný význam pre etnickú, kultúrnu či náboženskú identitu, a preto by sa malo vrátiť do Afriky. V súčasnom nerovnom svete je málo pravdepodobné, že väčšina z dnešnej generácie mladých Afričanov a Afričaniek bude mať niekedy možnosť a prostriedky cestovať do Európy za poznaním svojej minulosti. O to viac, ak sa len vstupné do niektorých múzeí v Európe blíži sume, z ktorej v mnohých afrických krajinách musia vyžiť niekoľko týždňov.

V Európe sa však tento názor nestretáva vždy s pochopením a viaceré veľké európske vlády sú k tejto otázke veľmi rezervované. Hlavu v smútku majú predovšetkým prestížne európske múzeá v Londýne, Paríži, Bruseli či Berlíne.

Opatrný návrat artefaktov

Táto diskusia pritom vôbec nie je nová. Africké krajiny sa viac ako päťdesiat rokov dovolávajú návratu kultúrneho dedičstva do afrických múzeí. Tentoraz sa však zdá, že po desaťročiach sa konečne pristúpilo od slov k výraznejším činom.

V novembri 2021 sa v médiách objavili oslavné správy o tom, ako Francúzsko oficiálne vrátilo do západoafrického Beninu 26 vzácnych predmetov pokladu z kráľovstva Dahome, ktoré v roku 1892 zničila a vyrabovala francúzska koloniálna armáda.

Podobne Nemecko v roku 2022 vrátilo zo svojich muzeálnych zbierok do Nigérie 22 vzácnych bronzových sôch. A hoci ide len o zlomok predmetov z Afriky, ktoré sa v múzeách oboch krajín nachádzajú, vrátenie týchto artefaktov bolo aktom kultúrnej diplomacie, ktorý by bol ešte pred desiatimi rokmi pre mnohých nepredstaviteľný.