Vláda schválila vlastnú obžalobu (komentár)

Občan Maroš Žilinka má zaujímavú kratochvíľu. Podchvíľou sa cez facebook vyhráža, že si posvieti na trestnoprávne aspekty politických zlyhaní pri manažmente pandémie či nelegálnej migrácii. To sa nedá vnímať inak ako zlomyseľný útok na vládu príznačnú mimoriadnou politickou i odbornou erudíciou a mravnosťou.

Občas sa prihlási k zodpovednosti za miliardové škody a zmareniu zopár tisícok životov, ale to jej vyčítajú len temné sily volajúce po krutovláde Smeru. (Alebo tak nejako, nám ideologicky slabším to ide pomalšie.)

Našťastie to s tým Žilinkom nebude také zlé. Keby totiž naozaj chcel škodiť vláde, už by zostavoval prokurátorskú pracovnú skupinu preverujúcu trestnoprávne aspekty pri príprave výstavby nemocnice Rázsochy. A ani by sa nezapotila, jadro spisu obžaloby si už totiž odsúhlasila sama vláda.

Má podobu materiálu s názvom „Návrh krízových opatrení pre ministerstvo financií“, pripravila ho Národná implementačná a koordinačná autorita(za ten kalk v názve by tiež mohla existovať nejaká trestná sadzba, v slovenčine máme normálne úrady) a je to doslova neuveriteľné čítanie.