Malá nočná tma

Ešte nikdy nepochovali toľkých naraz z nášho domu.

Reflektory každú chvíľu osvietia pri ceste srnku. Keď ich pri observatóriu vypneme, vidno ešte Orion, Veľký voz aj Plejády. O polhodinu, kým sa oficiálne začne pozorovanie, však zmiznú aj s mesiacom nadobro. Svieti len pozoruhodne jasný bod nad východným obzorom.

Sú to svetlá Chaty pod Javorníkom na ukrajinskej strane Polonín. Ešte do roku 2015, keď vyhorela, to bola posledná chata z čias prvej ČSR na Ukrajine – bez elektriny a vodovodu. Teraz svieti jej nová verzia.

Svetlo vždy znamenalo zároveň teplo. A civilizáciu. A zamerateľný cieľ.

Nedávno v celej našej štvrti vypadol prúd. Zmizli všetky svetlá aj svetielka, mohli sme si predstavovať, aké je to pri zatemnení.

Ale tu sme na mieste, kde je najtmavšia obloha na Slovensku. A z tej tmy sa ozve rezolútny detský hlas:

Ja by som nikdy nedal meno Igor alebo Eduard.

Dusíme smiech. Možno, keby ich nepovedal spolu, každému by sa hneď nespojili s dvoma hviezdami zlého seriálu.