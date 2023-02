Fico ukazuje, čo príde po voľbách (komentár)

Načo tieto tance, keď na paragraf 363 je dnes celkom spoľahnutie?

Vyšetrovatelia a dozorujúci prokurátori káuz, ktoré sa točia okolo Roberta Kaliňáka, Jozefa Brhela a ďalších „našich ľudí“, neprežívajú práve príjemnú fázu profesionálneho života.

Robert Fico reaguje na rastúci tlak agresívnym krikom, vyhráža sa a sľubuje pomstu. Na poslednej tlačovke na tému obvinenia Kaliňáka a Brhela ukázal viac, ako sa nazdáva.

Pre orgány činné v trestnom konaní by to mal byť signál, že idú dobrou cestou. Keby si bol Fico istý, že takto nemôžu nič dosiahnuť, bol by oveľa pokojnejší aj spokojnejší, možno by sa druhej strane aj ironicky vysmieval. Teraz mu však sebaistota chýba.