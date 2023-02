Fico prinesie poriadok. Bude to poriadok iný (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Je volebný rok 2023 a ja si kladiem otázku, čo by som chcel.

Chcel by som žiť v spoločnosti, ktorá hľadí smerom von, a nie dovnútra, a navyše aj do budúcnosti. Je to skrátka nevyhnutné, lebo budúcnosť bude a je len na nás, ako sa k nej postavíme.

Chcel by som žiť v krajine, ktorá je prozápadná a euroatlantická, lebo sa mi to jednoducho zdá najvýhodnejšie nielen pre mňa, ale aj pre spoločnosť ako celok. Máme predsa k dispozícii jasné údaje o tom, že práve takto sa žije najlepšie, najbohatšie a najdlhšie, tak prečo nie.

Alebo radšej chcete žiť horšie, chudobnejšie a kratšie? To predsa nedáva zmysel.

Základné nároky na politika

Keďže sa pohybujeme v rovine fantázie, pokračujme. Nemám rád mafiu a korupciu, a tak nijako netúžim po tom, aby tu vládol Robert Fico. Len o niečo menej túžim po tom, aby tu vládol Peter Pellegrini.