Dajme si všetci voľnú nedeľu

Už Ježiš mal problém s vymáhaním „nepráce“ vo sviatočný deň.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Včera bola nedeľa a ja som musel pracovať. Až do štvrtej popoludní! No viete si to predstaviť? Môj zamestnávateľ má totálne nekresťanské podmienky. Pracovať v nedeľu u nás musia takmer všetci zamestnanci. To je liberálno-progresívny puč! Ani len príplatok za to nedostaneme. Tak je to už roky. Čo roky, stáročia, úplne každú nedeľu a veru, nevyzerá to na nejakú zmenu.

Aj som sa chcel sťažovať, pýtal som sa kolegov a kolegýň, či už to niekto niekedy riešil, ale oni sa len usmievali a pýtali sa ma, či som inak v poriadku. Vraj farári to takto mali vždy a inak to asi nepôjde, že to je tak už tradične.

Akože, čo tým myslia, že nepôjde, aká tradícia? Však ľudia by si mohli normálne doma zaspievať, prečítať, pomodliť sa. Aj sa mi chcelo zakričať, že: „Kuriaka na vás, chamraď jedna progresívna!“, lenže tu nikto nevie, kto to je. Rozdiel medzi Oravou a Moravou je totiž trochu väčší, než len jedno písmeno v názve.