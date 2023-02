OĽaNO a Rodina s výpomocou SaS vedia, ako urýchľovať vývoj (komentár)

Úplný presun moci do parlamentu prináša bezuzdný populizmus.

Môžete povedať, že orgiám populizmu a deštrukcie stáli dvere dokorán (rozpočet 2023) už v momente, keď sa SaS zriekla práva veta a odišla z dôvodu Matoviča.

Úplný presun moci do parlamentu – pred čím sme varovali v septembri – s povereno-vykastrovanou vládou však prináša nový level, ktorým je bezuzdný populizmus. Sulík a SaS nech uprú hlboký pohľad do zrkadla zakaždým, keď cez NR SR prejdú predčasné voľby referendom, nedele bez nákupov, zvýšenie dôchodkov o pevnú sumu (či akási nová valorizácia na „Krajniakov-Pelleho spôsob), obedy zadarmo a ďalšie.

Ešteže do situácie, keď sa moci definitívne zmocňuje mentálne hendikepovaná väčšina naprieč spektrom, je Sulík v pohode, keďže – parafráza – Hegera má pod kontrolou prezidentka. Veľmi dobre.

Môžete povedať aj to, že skrátenie mandátu hlasovaním ľudu (mimochodom, už rozumiete, prečo bola celá referendová otázka nejednoznačná, a preto mala ísť tiež na ÚS?) by skôr či neskôr prešlo, keďže prípadné dohody s SaS sú to posledné, na čo sa budú „jadro“ OĽaNO a Rodina v kampani ohliadať. To tušíme aj my, ale komu ide o štát a jeho blaho, nesmie zahadzovať svoje príležitosti.

Azda ešte väčšmi to platí vo veci zatvárania obchodov. Moc stratila príčetného gazdu, čo zasiahne s veľkou silou do životov státisícov v čase, keď si vieme predstaviť sotvačo protištátnejšie než spomalenie ekonomiky.