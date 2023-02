Predstava Rusov na olympiáde je absurdná (komentár)

Je to rovnaké, ako keby sme si pozvali na ihrisko Hitlerovu reprezentáciu, hoci bez hákových krížov.

Diskusia o vpustení ruských a bieloruských športovcov na olympiádu by mohla byť považovaná za absurdnú, ale časy sú zvláštne, tak si môžeme krátiť chvíľu opakovaním samozrejmostí. Najprv sa asi v stručnosti vyrovnáme s tou hanebnou sprostosťou o "miešaní politiky do športu".

Ak niekto pochopiť chce, mohlo by sa mu to podariť, keď mu to povieme trebárs takto: Jasné, vojna je politika a politika sa so športom nemá miešať, takže počas svetových vojen sa napríklad konali olympiády aj všetky ostatné vrcholové športové podujatia. Logicky.

Iste, teraz nikto nenavrhuje zrušiť olympiádu (hoci by sa tiež nič nestalo), ale princíp je rovnaký: politicko-vojnové dianie vstupuje do všetkých spoločenských oblastí, ani to nemôže byť inak. Potom nám už len zostáva povedať si, prečo konkrétne teraz treba Rusov a Bielorusov vylúčiť.

Dôvody sú dva, jeden takpovediac morálny, druhý má o čosi technickejšiu povahu.