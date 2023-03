Nový život. Ako terapia. Ako nádej. Teraz (píše Eva Borušovičová)

Každá kríza je príležitosťou usporiadať pomery nanovo.

Autorka je režisérka

V električke sedí mladý muž. Je úplne iný než ostatní cestujúci. Nedíva sa do mobilu, do novín, do knihy, do prázdna ani von oknom. Hľadí iným ľuďom do tváre. S výrazom fascinovaného úžasu.

Električka zastavuje na zastávkach, ľudia vystupujú a nastupujú, striedajú sa v zornom poli mladíka a on len sedí a hľadí na nich, vezie sa od konečnej po konečnú, vezie sa a díva sa ľuďom do očí. Nedokáže s tým prestať.

Ten príbeh sa naozaj stal, akokoľvek sa zdá, že je to len výmysel filmového scenáristu.

Keď neostane nič

Pred pár rokmi sa šiel Rostislav Konopa previezť na bicykli. Bez prilby. Keď sa prebral, ležal v nemocnici, mal otras mozgu a okrem neho ešte kľúče od bytu, snubný prsteň a knihu básní. To bolo všetko, čo mu z predchádzajúceho života zostalo.

Nepamätal si nič. Okolnosti nehody ani svoje meno. Jeho strata pamäti bola taká úplná, že si nepamätal ani to, že dvere sa otvárajú pomocou kľučky. Prekvapilo ho, že auto má štyri kolesá, pretože najskôr ho videl zboku a zdalo sa mu, že mu stačia dve. Udivilo ho, že v televízii sú všetky vraždy len predstierané, že tí herci neumierajú naozaj. Celý predchádzajúci život sa mu vymazal. Nepamätal si detstvo, kamarátov, nepamätal si, čo mal rád a čo nemal, čo sa naučil, čo spoznal.