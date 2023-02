Niekto o Orbánovi klame (komentár)

Ťažko sa rozhodujeme medzi kariérnym diplomatom a orbánovským pobočníkom.

Teraz nás poslanec Matovič postavil pred naozaj ťažkú dilemu. Situácia je taká, že on – spolu s kolegom Gyimesim – a minister zahraničia Káčer hovoria veľmi rôzne veci o úmysloch maďarskej vlády.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Až by mal človek pokušenie si myslieť, že jedno z týchto tvrdení musí byť lživé, ale skutočne si nevieme vybrať, ktoré by to mohlo byť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maďarsko si predvolalo slovenského veľvyslanca, Káčer sa neospravedlní Čítajte

Totiž, minister Káčer sa nie prvý raz pustil do špekulácie, či nevyhodnocujeme zámery a motivácie nášho suseda príliš vlažne. Pričom nehovoril o Maďarsku ako takom, ale o Orbánovom establišmente.

Poslanci Matovič a Gyimesi sa následne postavili pred kamery s tvrdením, že minister naozaj škaredo hovoril o Maďarsku a Maďaroch, za čo by sa mal ospravedlniť.