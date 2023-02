Odpusť, Slovensko. Zeman bol u vás naposledy (český zápisník)

Až budete o rok vyberať hlavu štátu, názor Miloša Zemana už nebude nikoho zaujímať. Všetko je raz, našťastie, naposledy.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Už nejaký čas prežívame v Česku šťastné obdobie, ktoré by sme mohli nazvať „Zeman naposledy“. Posledné odovzdávanie štátnych vyznamenaní 28. októbra, posledné vianočné posolstvo, posledná milosť kamarátom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A teraz ste si to mohli užiť aj vy na Slovensku. Hlboko sa za celú udalosť sprevádzanú nonšalantným – niekto by azda povedal zvyčajne grobianskym – správaním českej hlavy štátu voči prezidentke Zuzane Čaputovej ospravedlňujeme. Môžete sa spoľahnúť, bolo to naposledy.

A tak sa možno môžeme pozrieť na to, aký bol skutočný vzťah Miloša Zemana k Slovensku. Na prvý pohľad určite taký, aký by ste od českého prezidenta a predtým premiéra očakávali. Slovensko je nám najbližšia krajina, väčšina Čechov ju má úprimne rada.