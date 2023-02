Keď bol čierny vojak menej ako biely

Hoci africkí vojaci zohrali zásadnú úlohu, zámerne sa budoval kult „bielej“ armády.

Autor pôsobí v Ústave orientalistiky SAV, robí aj popularizačný kanál Afrika so Silvestrom

Nový francúzsky film Tirailleurs (Strelci) v hlavnej úlohe s obľúbeným hercom Omarom Sy za krátky čas videlo vo Francúzsku už viac ako milión divákov. Ide o veľmi dobrý príklad toho, ako umenie dokáže vyvolať celospoločenskú diskusiu o kontroverzných otázkach dejín, ktoré už takmer upadli do zabudnutia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Režisér Mathieu Vadepied týmto filmom totiž dokázal otvoriť vo francúzskej spoločnosti tému o viac ako 500-tisíc afrických vojakoch z francúzskych kolónií, známych ako Senegalskí strelci, ktorí boli zverbovaní bojovať za Francúzsko na bojiská prvej a druhej svetovej vojny.

Úspech filmu je pozoruhodný o to viac, že hoci sa dej odohráva vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny, približne 80 percent filmu je nahovorených v západoafrických jazykoch. Nestáva sa totiž často, že vo francúzskom kine diváci musia pozerať francúzsky film o francúzskych dejinách s titulkami.

Kto boli Senegalskí strelci?

Otázka vojakov z Afriky pri obrane Francúzska vo vojnách 20. storočia je historikmi už pomerne dobre prebádaná téma. Do francúzskej spoločnosti však preniká zatiaľ len veľmi pomaly a aj na francúzskych školách sa o nej vie a hovorí len veľmi málo, prípadne vôbec.

Ide o pozostatok povojnovej éry prezidenta Charlesa de Gaulla, keď po roku 1945 politické elity vo Francúzsku zámerne budovali kult „bielej“ francúzskej armády bojujúcej za slobodu národa a Európy. Hoci africkí vojaci z kolónií zohrali zásadnú úlohu pri oslobodzovaní južného Francúzska, ale aj Paríža, z oslavných pochodov do oslobodených miest za účasti fotografov boli zámerne vynechávaní. Tých sa museli zúčastniť predovšetkým „bieli“ francúzski vojaci a tento obraz dominuje vo verejnom priestore dodnes.

Myšlienka sformovať oddiely francúzskej koloniálnej armády, zloženej výlučne z obyvateľov Afriky, siaha až do polovice 19. storočia. Jej tvorcom bol guvernér francúzskeho Senegalu Louis Faidherbe (1818 – 1889). Novými výbojmi v západnej Afrike chcel prinavrátiť Francúzsku prestíž veľmoci, ktorú stratilo po napoleonských vojnách. Na to však potreboval vojakov schopných prežiť náročné tropické podmienky, a preto zriadil špeciálny oddiel afrických vojakov, ktorý vošiel do dejín ako Senegalskí strelci.

Spočiatku ho tvorili najmä oslobodení otroci či vojenskí zajatci. Francúzi ponúkali Afričanom za službu v armáde podiel na vojnovej koristi, stravu, žold, zbrane a po skončení služby sľubovali pridelenie pôdy alebo prácu v koloniálnej správe. Dôstojníci tohto oddielu však boli výlučne Francúzi.