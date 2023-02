Káčer by mal povedať pardon (komentár)

Ak budú Rusi na našej východnej hranici, Slovensko čakajú oveľa väčšie bezpečnostné výzvy než Orbán.

Jediný dôvod, prečo by sa minister Káčer nemal ospravedlniť Maďarsku za svoje výroky, sú Gyimesi a Matovič, ktorí ho o to verejne žiadajú. Na dve tykadlá Fideszu na Slovensku je reakcia „netuším, kto je to Gyimesi“ úplne v poriadku.

Okrem toho však existujú už len dôvody, aby povedal pardon. A poriadne nahlas.

Vyhlásiť, že ak budeme mať Rusov na východnej hranici, „by sme čelili takýmto (maďarským územným) nárokom“, si môže dovoliť komentátor, ktorý vypil štyri borovičky a tri veľké plzne, ale nie minister zahraničných vecí. To je nehoráznosť.