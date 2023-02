Vláda bez Smeru aj Hlasu je dnes nemožnosť (komentár)

Pravicová vláda z roku 2002 mala povahu politického zázraku.

Keď chce niekto na Slovensku zhodiť debatu o číslach z prieskumov, s obľubou ukáže na výsledky volieb v rokoch 2016 či 2020 s tým, že v posledných týždňoch, dňoch a hodinách došlo k masívnemu presunu hlasov, ktorý sa prakticky nedá predvídať. K tomu sa upínajú aj nádeje na dramatickú zmenu súčasných čísel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To je trochu pravda, ale najmä nepravda. Naozaj platí, že v roku 2016 vystrelili ĽSNS, SaS či OĽaNO, ktoré sa pôvodne strachovali o vstup do parlamentu – a, naopak, zaostal Most a ešte viac Sieť. V roku 2020 si to v nejakej podobe zopakovali SaS, OĽaNO, PS a zaľudia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Modrá koalícia v prvom prieskume: Jedna tlačovka, dve percentá Čítajte

Ibaže to všetko boli presuny v rámci veľkých blokov. V skutočnosti bolo pred voľbami 2016 vidieť, že ľavicovo-nacionalistický „preferenčný blok“ prichádza o väčšinu a Smer bude mať problém udržať sa vo vláde. A dávno pred voľbami 2020 bolo aj tu veľakrát uvedené, že Smer ďalšiu vládu zvnútra neuvidí.