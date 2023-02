To boli časy, keď sme sa stíhali rozčúliť ku každému opatreniu separátne.

Najdesivejšie na výkone torza tejto koalície je, že nás núti spomínať na vlády Smeru s nostalgiou: ako poskromne sa vyprevádzali tamtí, keď schvaľovali 13. dôchodky, a akí plachí darebáci boli Pellegrini so Sakovou, keď sa preriekli, "bude to drahé, no a čo".

To boli časy, keď sme sa stíhali rozčúliť ku každému opatreniu separátne a keď zlomyseľnosti museli zachytiť mikrofóny čírou náhodou, pretože neboli súčasťou tlačoviek a dôvodových správ.