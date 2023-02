Kto by nechcel mier?

Fico a fašisti cynicky zneužívajú únavu z vojny.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

počas komunizmu sme na každom kroku bojovali za svetový mier. Aspoň podľa zaprášených plagátov vyvesených na školách, vo výkladoch, fabrikách a na miestnych úradoch KSS. Bol to boj nevedomých, ktorí zároveň boli porazení už len tým, že tieto frázy omieľali dookola počas demonštrácií na prvého mája.

Bola to kulisa komunizmu a vysmievala sa skutočným mierovým hnutiam, ktoré napríklad v osemdesiatych rokoch zohrávali v Európe formujúcu úlohu, keď sa postavili proti súťaži v ozbrojovaní. Asi sa mnohí zhodneme na tom, že Robert Fico volajúci po mieri je karikatúrou mierových hnutí.

Reagovať na rok trvajúcu ruskú agresiu na Ukrajine výzvami na mier je pre ľudí, ako sú Fico a slovenskí fašisti, alibisticky jednoduché. Je to pre nich reakcia bez rizika, lebo pod pojmom chceme mier si ich prívrženci môžu nájsť svoju ľubovoľnú interpretáciu.

Cynicky zneužívajú únavu z vojny. Aj preto, že ľudia na Slovensku si môžu dovoliť byť z nej unavení. Ale predstavme si, že by Putinova armáda dobýjala Košice a českí politici by volali po mieri, aj poľskí. Čo by hovoril Viktor Orbán, nechcem si ani len predstavovať. Ukrajinci sa nachádzajú v situácii, keď si nemôžu dovoliť únavu a rezignáciu.

Ak Putin prinúti Európu, aby prijala zamrazený konflikt a aby začala mať plné zuby konfliktu a tak mávla rukou, nech si teda Vladimir zoberie obsadené územie, prehráme všetci. Aj Ficov volič, ktorý sa momentálne kúpe v pocite "ľudskosti", veď chcieť mier je to najľudskejšie.

Mnohí už predo mnou vysvetľovali, čo znamená mier, po ktorom volajú fašisti a Fico spolu s Orbánom a dokonca aj s niektorými inteligentnými ľuďmi, ktorí podľahli klišé, že mier je nadovšetko, najvyššia spoločenská hodnota. Takýto mier znamená, že Ukrajinci ustúpia Putinovi a ten si môže zobrať to, čo si v tomto konflikte vydobyl, vraždením civilistov, útokom na cudzí suverénny štát. V Európe v 21. storočí. Po tom, ako sme si mysleli, že sme sa poučili zo všetkých možných hrôz vojen.

Lebo je také ľahké povedať: chceme mier. Kto by nechcel?

Sluhovia temna

Publicista Michal Havran nazýva sluhami temna politikov, ktorí si aj po ruskom útoku na Ukrajinu pestujú svoje väzby na Vladimira Putina.

"Nemuseli spať vo filtračných táboroch, riadiť krajinu z metra alebo sa zaoberať otázkou, či ich prídu zabiť wagnerovci, alebo Čečeni. Vojna pre nich od začiatku znamenala len cynickú príležitosť konsolidovať, v prípade Orbána, svoj vplyv a, v prípade Fica, pokus zachrániť sa," píše Havran.

Podľa neho Fica na ruskej vojne nikdy nezaujímalo nič iné, okrem toho, že ho môže vrátiť späť do vlády a Slovensko "medzi mentálne anektované územia Ruskej federácie".

Iná mierová aktivistka

Oveľa autentickejšie pôsobilo gesto ruskej novinárky Mariny Ovsiannikovovej, ktorá ukázala protivojnový transparent vo vysielaní štátnej propagandistickej televízie. Držali ju v domácom väzení a týždeň predtým, ako sa mala postaviť pred súd za kritiku invázie svojou maloletou dcérou, utiekla na Západ.

Ako vážne môže myslieť mier krajina, ktorá vrhá do väzenia svojich vlastných protivojnových aktivistov?

O úteku Ovsiannikovovej napísala moja kolegyňa Barbora Paľovčíková.

Hovorme o traumách

Michaela Žureková sa opäť pustila do náročnej témy. Musela pootvárať staré a často hrdzavé zámky v ľuďoch, ktorí roky vláčili traumy z detstva. Výsledkom je séria citlivých článkov o tom, ako nás aj po desaťročiach môžu ovplyvňovať traumy z detstva. Niekedy ani nevieme, či zlá spomienka, ktorá sa nám neustále vracia a kričí na nás, vyrieš ma, je trauma, pre ktorú nedôverujeme alebo nezvládame stres v práci.

Súčasťou tejto série je aj rozhovor s psychoterapeutom Danielom Ralausom, ktorý hovorí o tom, čo všetko sa môže skrývať za panickými atakmi alebo pocitom menejcennosti.

"Pri podrobnom zisťovaní, z čoho pramenia tieto ťažkosti, veľmi často prichádzame k primárnej rodine a zisťujeme, že tí ľudia zažili nevhodný spôsob zaobchádzania v detstve," hovorí Ralaus.

Kto ovládne pozemky

Denne cestujem cez Mlynské nivy a pozerám sa na plot, za ktorým určité obdobie stála dočasná autobusová stanica. Rozmýšľala som, čo za plotom vyrastie. Reportér Indexu Tomáš Vašuta prináša odpoveď na otázku, kto má záujem o tom rozhodovať, keďže HB Reavis potvrdil, že lukratívne pozemky predáva.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME