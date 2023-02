Neafektuj a strať sa!

Matovič vykrikuje o záchrane demokracie za dve miliardy, ale v skutočnosti by mal radšej priznať, že tie dve miliardy by mali len skúsiť zasypať žumpu frustrácie, ktorú on osobne a s podporou bandy Pročkokuriakov tri roky usilovne plnil.