Dobrý dátum neexistuje (komentár)

Hlava štátu sa pripravila o najsilnejšiu kartu.

O krokoch-nekrokoch prezidentky v tejto ústavno-vládnej anarchii sa povedú ešte debaty. Aj dlho po tom, čo sa azda cirkus raz skončí.

Výzva prezidentky parlamentu, aby prehodnotil termín volieb, dostane určite priaznivú reakciu. Konsenzus, že bezvládie a chaos prekročili všetky mysliteľné hranice, je plošný, nevyčnievajú z neho dokonca ani páchatelia s najväčším dielom zodpovednosti. No na otázku, prečo nebol jarný termín volieb súčasťou prezidentského ultimáta, aby sa strany dohodli do konca januára, Čaputová nemá odpoveď, ktorá by bola zverejniteľná.

A konať je principiálne ešte i vtedy, ak vo februári je politická realita výrazne zmenená. Ak teda chce – a určite chce –, aby ústavné princípy a verejné financie (tie dva dôvody pomenovala, ohrozenie duševného zdravia národa nezmienila), neboli ďalej ohrozované. Takže o máji/júni nemá so stranami vyjednávať, ale vyhlásiť, že ak to neodhlasujú, úradníci nastupujú v pondelok (utorok, stredu atď.).