Možno sa v SaS zobudia. Mimo parlamentu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Igor Matovič prišiel s návrhom, aby poslanci dostávali iba priemernú mzdu a príplatok, ale zhodou okolností s ním prišiel až teraz, a nie vtedy, keď bol premiérom alebo ministrom financií a mohol s tým aj niečo robiť.

V parlamente tryskal ohňostroj nápadov a prebiehali fiškálne jatky, a keď tie fiškálne jatky videl Eduard Heger – to je údajne premiér a navyše, podržte sa, aj minister financií –, tak všetkých vyzval, aby si nerobili kampaň za štátne.

Vôbec tým napríklad nemyslel svojho straníckeho šéfa: Igor Matovič totiž prišiel s návrhom, aby každý za účasť vo voľbách dostal 500 eur, lebo treba zachrániť demokraciu.

Samozrejme, vždy, keď ide Matovič zachraňovať čokoľvek, treba očakávať najhoršie. „Prišiel som vám pomôcť“ je to posledné, čo od neho chcete počuť. Je ako chlapec, ktorý sa zamkol pri kormidle Titanicu, na hlavu si nasadil kapitánsku čiapku, a hoci všetci búchajú na dvere kabíny, s rozžiarenými očami sa ženie v ústrety ľadovcu.

Každý, kto sa to nesnaží zastaviť alebo to, nedajbože, ešte aj podporuje, je zrelý na rekreáciu spojenú s ozdravnými kúrami. Ostáva však už len necelých osem mesiacov.

Prezidentka zasahuje

Boli to nápady, ktoré nemali nič spoločné s realitou ani so zdravým rozumom, ale veď práve o to išlo. No a keďže ten ohňostroj evidentne ešte vonkoncom nevyvrcholil, ozvala sa prezidentka. Tá – krajšími slovami – povedala, že sa asi všetci už naozaj zbláznili a treba rozmýšľať nad tým, že predčasné voľby budú v júni.

Matovič preto logicky na prezidentku zaútočil, ale proti bola aj SaS, ktorá tvrdila, že voľby treba až v septembri, lebo dovtedy sa Matovič vyfarbí – ako keby sa z Matoviča za tri roky nestala hotová maľovanka. Okrem toho navyše SaS vravela, že sa už s OĽaNO na septembri dohodli a nič sa s tým nedá robiť.

V skratke: OĽaNO tvrdilo, že voľby treba v septembri, lebo do septembra ľudia pochopia, akí sú skvelí. SaS sa vyjadrila, že voľby treba v septembri, lebo do septembra ľudia pochopia, akí sú otrasní. A okrem toho sa s tými, ktorí sú takí otrasní, na tom septembri už dohodli. Potom však prišli s nápadom, že keby prezidentka vymenovala úradnícku vládu, už by boli za voľby v júni.

V praxi to znamenalo, že vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu a nevládne, by nahradila iná vláda, ktorá by síce tiež nemala dôveru parlamentu a nevládla by, ale len na pár dní a len preto, aby tá prvá vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu a nevládne, skončila. A potom sa zľakli a povedali, že s tou úradníckou vládou to zase až tak vážne nemysleli. A prezidentka povedala, že by to aj tak neurobila.