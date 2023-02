Nie protivojnové, ale profašistické zhromaždenia (píše Ivan Mikloš)

Autor je prezident MESA 10 a exminister financií

Je známe, že Slovensko je po Bulharsku spomedzi porovnateľných krajín najviac proruské alebo, lepšie povedané, „proputinovské“. Je to smutné, ale je to tak už dlhšie a musí to byť veľmi hlboké, ak ani všetko, čo sa udialo za posledný rok, túto našu perverznú afinitu nezmenilo.

Spomedzi všetkých krajín EÚ sú len tri, kde je podľa posledného eurobarometra menej ako polovica tých, ktorí podporujú pomoc Európskej únie pre Ukrajinu napadnutú Ruskom.

Menej ako u nás (49 percent) je to len v Grécku a už spomínanom Bulharsku (v oboch po 48 percent). My sme však jediná z týchto troch krajín, ktorá je bezprostredným susedom Ukrajiny.

Dokonca aj v orbánovskom Maďarsku podporuje pomoc EÚ Ukrajine 59 percent ľudí. V Rumunsku je to 60 a v Poľsku 85 percent. Nehovoriac o 97 percentách vo Švédsku a 95 vo Fínsku.

Päsťami za mier

Neutešenú situáciu dobre ilustrujú „protivojnové zhromaždenia“ organizované po Slovensku.

Ich skutočný charakter, pozadie aj motiváciu organizátorov a väčšiny zúčastnených najlepšie dokresľuje fakt, že na týchto „protivojnových“ akciách fyzicky či slovne napádajú tých, ktorí protestujú proti Rusku, teda agresorovi, alebo si dokonca dovolia mať pri sebe ukrajinskú vlajku, teda vlajku obete ruskej agresie.