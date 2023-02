V útočení na médiá sa Matovič nelíši od Fica (komentár)

Mnohí znovu útočia na Jána a Martinu.

Námestie SNP bolo preplnené nielen nahnevanými ľuďmi, ale aj vôľou meniť krajinu. Na pódiu stáli novinári a hovorili o tom, ako Robert Fico roky útočil na médiá. Ako vytváral prostredie, v ktorom si niekto mohol myslieť, že mu vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prejde.

Dav novinárom odpovedal: preč s Ficom, sme s vami.

Bolo to pred piatimi rokmi. Fico nikdy neprestal útočiť na novinárov a teraz plánuje návrat k moci. Spolieha sa na to, že mnohí zabudli na architekta mafiánskeho štátu, na úradníčku s väzbami na taliansku mafiu, na skorumpovaných policajtov a oligarchov so vstupnou kartou do centier moci.

Pred piatimi rokmi Igor Matovič napísal pre Denník N, že „ak táto vražda neprebudí a nezomkne všetkých čestných ľudí na Slovensku, nezaslúžime si lepšiu budúcnosť.“