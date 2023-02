Mistrík je dobrý kandidát (komentár)

Ak chce poraziť „temné sily minulosti“, najhoršie je zakladať ešte jednu stranu.

K všetkým štyrom lídrom, ktorí majú v hlave usporiadané, o čo sa bude hrať 30. septembra, sa pridáva ako piaty Robert Mistrík. Veľmi dobre.

Zásadné je, že ako kandidát na lídra neficovskej vlády vyzerá Mistrík dobre. Nádejnejšie než Dzurinda, ktorý si podobne ako Budaj nesie z minulosti určité bremená. Aj nádejnejšie ako Heger, ktorý na to nemá, i Šimečka, ktorý (zdanlivo) stojí príliš vľavo, aby ho akceptovalo trebárs KDH.

Mistrík v živote už niečo dokázal, čo je lepšia referencia než predseda (ktorejkoľvek) strany, pričom nemá bremeno, ktoré by mu z dôveryhodnosti odčerpávalo.

Debata, že keby bol osem rokov premiérom alebo disidentom, nejakú záťaž by si niesol aj on, môže byť aj zaujímavá v zmysle, nech hodí kameňom ten, kto si je istý, že za osem rokov premiérstva by sa ušpinil menej ako Dzurinda, resp. desať rokov v disente by sa kompromitoval menej ako Budaj.