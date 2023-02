Svetoví rekordéri alebo ako stvoriť sebavedomý národ

Naším cieľom nie je vzdelanie, ale titul pre každého. A sebavedomie pre kresťanského heterosexuála.

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Prieskumy ukazujú, že Slovákom chýba sebavedomie. Dôvodov je neúrekom. Manuál na zvýšenie sebavedomia preto potrebujeme ako soľ.

Ležíme v strede Európy, ale náš vplyv je okrajový. Jestvuje recept, ako si poradiť s týmto surovým faktom. Treba tu zaviesť nový meter. Slovenský meter by meral desať centimetrov, mohol by aj menej. Jeho približnú kópiu by sme uložili v archíve na Salaši pod Veprom. Slovensko sa tak stane obrom, pred ktorým sa budú triasť národy celého sveta.

Alebo tá nešťastná kozmonautika. Oživme vynález Lasicu a Satinského – spola výťah, spola lietadlo a ešte sa to dá použiť ako kladivo. Výhoda tohto výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do päťposchodového domu, môžete sa v ňom vyviezť až na tridsiate druhé poschodie. Do výťahu totiž treba namontovať tridsaťdva gombíkov. A to už je len krok k dobytiu celého vesmíru.

A že slovenské vysoké školy nenájdete ani v prvej tisícke najlepších univerzít sveta? Naším cieľom je mať univerzitu v každej dedine, aby každý Slovák mohol mať titul.