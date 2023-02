Prečo som nepomohla Maxovi, aj keď to veľmi potreboval (píše Petra Procházková)

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Zavolal mi v sobotu skoro ráno. Neslušné, povedala som si. Potom mi napadlo, že tam, kde žije, je o dve hodiny viac.

„Teta, zdravstvuj, to som ja, Max. Pamätáte si ma?“

„Privet,“ poviem neutrálne a získavam čas. „Sekundočku...“

Pátram v pamäti. Je tam pár Maxov.

Kolega novinár Max z Piatigorska už nežije. Nabúral opitý na dlhej ceste z Kaukazu do Moskvy. Niekde pri Rostove na Done mu napadlo otvoriť igristoje, ruské šampanské. Rozprával mi to jeho spolujazdec Voloďa, s ktorým si píšeme k Novému roku. Tento rok prvýkrát nič neprišlo. Max sa vraj zľakol zátky, ktorá Voloďovi nešťastne vyletela z fľašky a strelila ho do spánku. Strhol volant a už boli v priekope. Fľaša, ktorú nestihol vypiť, mu zlomila mu väz.

Max bol slávny a v ruských novinách o ňom vyšla smútočná noticka. Vojnový spravodajca, hrdina, mal nehodu.... O šampuse ani slovo. Takže tento Max to nie je.

Ďalší Max je z Petrohradu. Skvelý publicista, komentátor a politológ a pretože ním chcel zostať aspoň v pamäti čitateľov, vlani odišiel do predčasného dôchodku. Hlas v telefóne je mladší.

„Naposledy sme sa videli u nás doma. V Moskve. Je to vyše dvadsať rokov. Otca ste poznali, teta.“

Došlo mi, že žiadny z mojich známych Maxov by mi nikdy nehovoril „teta“. Bude to nejaký potomok kamaráta. Asi volá, kedy má otec pohreb.

„Voroncov, otec vedel trochu po česky...“

Tí, čo boli pri perestrojke a vedeli sa otáčať

Voroncovovci boli prominentní sovietski novinári, ktorí svoje najlepšie roky zažili v socialistickom Československu v časopise Otázky mieru a socializmu. Vraj sa práve tam zrodila perestrojka, glasnosť a celé to slobodné Rusko. Prisudzovali si za to obrovské zásluhy. Preto si zaslúžia bezstarostný život, domnievali sa.