Nakoniec z cesty neuhol Drucker, ale Hlina (komentár)

Predvolebná koalícia je služba voličovi.

A takto je to na Slovensku takmer so všetkým. Po mesiacoch ohlupovania publika mýtickou integráciou pravice prostredníctvom zakladania nových formičiek pre čoraz zbytočnejších „lídrov“ (mohlo by sa to volať „Slovensko hľadá Oblomova“) sa najhmatateľnejšie črtá volebná integrácia Hlasu s Dobrou voľbou.

Pritom donedávna z Modrej koalície nenápadne zaznievalo, že potenciálnu spoluprácu s DV citeľne uľahčilo, že Smerom kontaminovaný zakladateľ Tomáš Drucker sa odpratal do Londýna. Ibaže je všetko inak a z cesty sa, naopak, odpratal umiernený Alojz Hlina.

Práve Hlinov odchod môžeme považovať za silný signál, že táto integrácia bude z viacerých dôvodov dovŕšená. Z vyjadrení navyše cítiť silnú vôľu dohodnúť sa založenú na objektívnych faktoroch – DV sa samostatne nikdy nikam nedostane a Hlasu sa zasa zídu čisté peniaze a kádre. Hovorí sa tomu synergia.