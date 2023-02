ZKH píše: Fico si zrazu ctí ombudsmanku, roky ju sám ponižoval

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Strana Smer mala aj vo štvrtok svoju tlačovú konferenciu . Robert Fico sa na ňu postavil s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a advokátom Marekom Parom. Hneď v úvode povedal výroky, z ktorých mi padla sánka.

Voliči majú krátku pamäť, umožňuje to politikom hovoriť hocičo. Predseda Smeru na tlačovke hovoril o záveroch ombudsmanky Márie Patakyovej počas covidu. Týkali sa jedného advokáta, ktorý sa počas pandémie nedostal z väznice na ventiláciu a zadusil sa. Ombudsmanka konštatovala, že mu neposkytli adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Keďže sa mu práve táto správa ombudsmanky hodila do naratívu, povedal aj nasledovné vety: "Verejný ochranca práv je veľmi vážna funkcia. Veď je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky. (...) Ak budeme súčasťou vlády, budeme navrhovať, aby závery, ktoré prijme verejný ochranca práv týkajúce sa ľudských práv, mali právne dôsledky. Budeme navrhovať, aby takéto závery, ktoré prijme verejný ochranca práv, so sebou niesli právne dôsledky. Musíme dať do ústavy možnosť ombudsmana rozhodnúť o náprave."

Zrazu úcta k ombudsmanke? Takmer mi zabehlo

Pila som kávu a takmer mi zabehlo. Písal sa rok 2013, keď ombudsmanka Jana Dubovcová robila prieskum vo väzniciach. Ministrom vnútra bol vtedy Robert Kaliňák, premiérom Robert Fico. Dubovcová zistila, že väzni nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti.

Upozorňovala na to, že aj vo výkone trestu podávajú v niektorých väzniciach posledné jedlo o 16.00 a muži sú každý večer hladní. Zistila, že ZVSJ robí nepotrebné ponižujúce prehliadky, keď vyzlieka ľudí donaha.

Upozorňovala na to, že CPZ - teda cely predbežného zadržania - nespĺňajú ani základné požiadavky na hygienu a ľudské zaobchádzanie. Opisovala, ako policajti pripútavajú ľudí k radiátorom na laviciach.

Okrem iného si Robertovia Fico a Kaliňák tak fantasticky vážili inštitút verejného ochrancu práv, ktorý je zakotvený v ústave, že žiadne právne dôsledky z jej zistení nevyvodili. Zašli oveľa ďalej - v otvorenom konflikte s Janou Dubovcovou ju ponižujúco nepustili na rokovanie vlády a Robert Kaliňák sa jej pre zistenia o razii polície v rómskej osade v Moldave nad Bodvou vyhrážal tým, že ju presťahuje za trest do Jelšavy.

Smer opakovane ignoroval výročné aj mimoriadne správy ombudsmaniek Dubovcovej aj Patakyovej. Konkrétne naposledy v roku 2020 si Robert Fico tak vážil profesorku Patakyovú a inštitút ombudsmana, že sa spojil s kotlebovcami, aby sabotovali prijatie výročnej správy v parlamente.

Inak, aj v správe z roku 2020 ombudsmanka Patakyová hovorila o väzňoch a porušovaní ich práv. Opísala tam prípad, keď polícia zobrala človeka na policajnú stanicu a nechala ho v miestnosti - malom zamrežovanom priestore - s kovovou stoličkou bez operadla pripevnenou k zemi. Sedel tam aj počas noci, pripútaný o stoličku.

Do cely ho umiestnili až po viac ako 24 hodinách od zadržania a bez ošetrenia lekárom napriek tomu, že bol zranený. V roku 2020 ešte Smeru na väzňoch zrejme tak nezáležalo.

Sme bez kolektívnej pamäti

Verejná ochrankyňa práv počas vlád Roberta Fica prijímala aj správy o porušovaní práv detí - napríklad v reedukačných zariadeniach. Že im tam násilím holia hlavy, a používajú fyzické tresty.

Prijala aj zásadnú správu o tom, že máme domovy sociálnych služieb so seniormi po celej krajine v absolútne nevyhovujúcich priestoroch, a ak tam začne horieť, ľudia tam takmer s istotou uhoria zaživa. Mnohí sú totiž imobilní na poschodiach s bariérami a so zavarenými mrežami na oknách. Ombudsmanky roky upozorňovali na porušovanie práv menšín - Rómov aj queer ľudí. Ani raz za dvanásť rokov vlády Smeru neprišla od ministrov alebo premiéra Fica normálna reakcia.

Viem, že žijeme v instantnej dobe bez kolektívnej voličskej pamäti, ale sme tu aj niektorí, ktorí si pamätáme fakty veľmi presne. Mnohí sa ma pýtajú, čo majú najbližšie mesiace ako voliči robiť. Všímajte si, čo hovoria politici, berte ich vážne a pozrite si, či náhodou pred pár rokmi netvrdili presný opak.

Napríklad ja som mala počas celej tlačovky Smeru pred sebou tvár vystresovanej Jany Dubovcovej, keď v roku 2014 zišla schodmi na Úrade vlády a vyrozprávala nám ponižujúci príbeh, ako ju Robert Fico ani nepustil k slovu. Na takéto momenty sa totiž zabudnúť nedá.

Kolektívna skepsa

Neviem, kde sa to berie, kam sa otočím, tam sú ľudia v kolektívnej depresii. Pomáha tomu armáda komentátorov, ktorá sa síce s dobrým zámerom, no nie šťastne predbieha v tom, kto naloží komu viac a kto lepšie pomenuje, že z tejto krajiny sa treba pobrať čím skôr a zabaliť to tu.

Minule mi hovorila jedna veľvyslankyňa, že sa jej veľmi páči Slovensko. Za tým dodala, že ešte nebola v krajine, kde by ju jej vlastní obyvatelia presviedčali o tom, ako je tu všetko nanič. Ak nejakému Slovákovi hovorí, že ide cestovať do Štiavnice alebo do Tatier, automaticky ju posielajú do Prahy, Viedne alebo do Álp. "Slovensko sa neoplatí, o ničom."

Sme v kolektívnej depresii z toho, kam smeruje krajina, pritom si ju tvoríme sami. Ešte sa nič zásadné nestalo, už moji priatelia hovoria, že si kupujú byty v Prahe a pripravujú sa na odchod. Ide o veľa? Iste. Nešlo o to v každých voľbách?

Pri spomienke na Jána Kuciaka sa veľa diskutovalo. Múdrejší ľudia, než som ja, hovorili, že Slováci neustále čakajú na spasiteľa. Začať si to tu tvoriť znesiteľnejšie musíme my sami. Vnímam, že v depresii je najmä elita - tá časť spoločnosti, ktorá sa tu má najlepšie. Zatiaľ tu nemáme Maďarsko ani Bielorusko.

A ak budeme prepadať depresii ešte predtým, než sa vôbec niečo stane, odradíme množstvo šikovných ľudí - aby šli voliť, aby prišli domov, aby tvorili hodnoty. Nie som si istá, či práve mestská elita s dobrými platmi, ktorá sa môže zajtra zdvihnúť a ísť žiť kamkoľvek inam, má právo na takéto bičovanie sa.

Dobrá správa týždňa: Objav Webbovho teleskopu

Webbov teleskop má za sebou ďalší veľký objav. Keď sa vedci pozerali do obdobia 700 miliónov rokov po veľkom tresku, čakali, že uvidia malé mladé galaxie. Prekvapivo však objavili šesť masívnych galaxií, ktoré sa už vtedy podobali tej našej - Mliečnej ceste.

Objav spôsobuje vedcom problémy, pretože nesedí so súčasnými teóriami o vesmíre. Vzrušujúce objavy, vzrušujúce časy. Dobrá správa je, že keď sa ľudstvo spojí, dokáže fantastické veci.

Obsiahlejšie o tomto objave píše kolegyňa Renáta Zelná vo svojom článku.

Zábery šiestich masívnych galaxií, ktoré existovali už 700 miliónov rokov po Veľkom tresku. Galaxia vľavo dole mohla v tejto dobe obsahovať toško hviezd ako Mliečna dráha v súčasnosti. (zdroj: NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Image processing: G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen))

Podcast týždňa: Tiktokoví vyšetrovatelia

V Británii zmizla asi 45-ročná žena Nicola Bulley. Na lavičke nechala svoj telefón, psa, s ktorým sa prechádzala, a jednoducho zmizla. A kým po nej pátrala v malom britskom mestečku polícia, sociálne siete z toho spravili senzáciu. Ľudia na instagrame a tiktoku sa začali hrať na svojpomocných vyšetrovateľov, roztočili špirálu konšpirácií a zaplavili malé mestečko, kde konfrontovali traumatizovaných priateľov aj rodinu obete.

Príbeh Nicoly Bulley sa skončil tragicky - jej telo našli asi kilometer po prúde rieky. Príčinu smrti zatiaľ nepoznajú. No ukázal, aké necitlivé a traumatické môže byť, ak polícia podcení informovanie, médiá robia zle svoju prácu a internetová banda začne molestovať trúchliacich pozostalých.

Dnešné podcastové odporúčanie je Today in Focus od britského The Guardian práve o prípade Nicoly Bulley.

Video týždňa: Zlatica Kušnírová

Každý rok je týždeň okolo spomienky na Jána a Martinu pre novinárov ťažký. Každý rok si ich oboch pripomíname a akosi nám je všetkým vždy ťažšie než zvyčajne. Pri piatom výročí to nebolo inak - aj sme si poplakali, aj sme sa zasmiali pri spomienkach.

Video týždňa dnes patrí matke Martinky Kušnírovej Zlatici. Spolu spomíname na to aká Martinka bola, ale aj na to, aký hejt pani Kušnírovej už roky chodí.

Zatiaľ čo časť dezinfospektra opäť roztočila odporné konšpirácie o tom, že Kuciaka zavraždila CIA a celé to na chudáka Kočnera našili, pripomeňme si fakty a skutočný príbeh vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

V kinách je práve dokument, ktorý mapuje všetky udalosti. Prípad Kuciak stojí za to, odporúčam, aby si ho pred voľbami naozaj pozrel každý a zamyslel sa nad tým, kam sme sa dostali, prečo a kam sa dostať chceme, respektíve nechceme.

Hudobná bodka: Maggie Rogers

Objavil ju Pharrell Williams, no Maggie Rogers by ho možno ani nepotrebovala. Mladá speváčka má už v 28 rokoch nomináciu Grammy na najlepšiu novú umelkyňu a dnes je hudobná bodka na záver jej live vystúpenie u Jimmyho Fallona s pesničkou Say it. Za bubnami sedí Questlove z the Roots, a ak máte čas, aj si to pozrite. Tá radosť Maggie aj Questlovea je chytľavá.

