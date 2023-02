V ľudskoprávnych témach smerujeme do slepých uličiek

Sloboda vierovyznania a ľudské práva na slovenský spôsob.

Autor je starokatolícky kňaz, teológ a zakladajúci člen Progresívneho Slovenska

Úrad splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia zorganizoval 15. februára stretnutie k pripravovanému návrhu skupiny poslancov z klubu OĽaNO na zmenu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh zavádza nový koncept „náboženského združenia“ ako úplne novej a nižšej právnej formy registrácie náboženského zoskupenia. Na jeho registráciu by bolo potrebných stopäťdesiat čestných vyhlásení dospelých členov. Na registráciu cirkví a náboženských spoločností by to bolo naďalej päťdesiattisíc dospelých členov.

Ako starokatolíčky a starokatolíci, ktorí sa hlásime k medzinárodnému spoločenstvu Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví, pôsobíme na Slovensku bez štátnej registrácie a uznania. Dlhodobo preto upozorňujeme na neprimerane prísny a diskriminačný spôsob registrácie cirkví na Slovensku, ktorý predstavuje zásadnú prekážku náboženskej slobody a v civilizovanom svete nemá obdobu.

Zároveň sa aktívne usilujeme o zmenu právneho stavu. Po minuloročnom vyjadrení vtedajšej ombudsmanky a v nadväznosti na odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva sme sa v januári 2023 obrátili na prezidentku a nového ombudsmana s prosbou o zváženie nového podania na Ústavný súd.

Európsky súd pre ľudské práva v minulosti v obdobných prípadoch opakovane judikoval, že možnosť existencie v právnej forme uznanej štátom na účel spoločnej aktivity v náboženskej oblasti je jedným z najvýznamnejších aspektov slobody vierovyznania, bez ktorého sa stáva bezvýznamnou.

O čo nám ide?

Ako neregistrovaná a menšinová cirkev sa prirodzene usilujeme o naše štátne uznanie ako cirkvi s náležitou právnou subjektivitou a rovnocenné postavenie – teda rovnaké práva, povinnosti i príležitosti. Bez primeranej právnej formy nie je možné vykonávať elementárne kolektívne kroky, ako napríklad založiť si účet v banke, zabezpečiť spoločné bohoslužobné priestory, zamestnať ľudí a podobne. Registrácia cirkvi je tiež predpokladom pre členstvo v Ekumenickej rade cirkví v SR.

Zároveň jasne deklarujeme, že naším záujmom nie je finančný príspevok štátu. Plne sa hlásime k myšlienke finančnej odluky cirkví od štátu.