Kéry je živý model, prečo je Smer neprijateľný (komentár)

Vracia nás do blata prvej svetovej.

Sme takí malí, nič nezmôžeme. Nech si to globálni hráči rozdajú, my sa prikrčíme za mier. Únia nemá zahraničnú politiku, len befely z Washingtonu. Jadrovú veľmoc neporazíme, tá môže všetko a my jej to musíme umožniť.

A podobne a ešte horšie. Veru, poškodiť na toľkých frontoch, ako to zvládne hocijaký Kéry zo Smeru, to je naskutku umenie nemožného.

Zaujímavé, ako sa tzv. slovenská sociálna demokracia okázalo vzdala princípu suverenity, zmyslu Únie aj dedičstva spoločenstva národov, aby hájila pohľad na svet, v ktorom nič neznamenáme a nič nezmôžeme.