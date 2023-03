V Česku neprestali kradnúť a konsolidujú (komentár)

Keby prestali kradnúť, mohli by sa zadlžovať ako Slováci.

Keby to bola politická satira, mohli by sme zasmiať. Kto trochu sleduje českú verejnú diskusiu, vie, ako to premiérska ODS schytáva za nerealistické sľuby v oblasti verejných financií. Pred voľbami (už počas covidu!) sa totiž tvárila, že deficit sa skrotí „zoštíhlením štátu“, ktoré až na pár pijavíc nikto nepocíti.

Logicky. Každý predsa vie, že Andrej Babiš je temné zlo a keď sa prestane plytvať či kradnúť, bude na vyššie dôchodky, zníženie daní a rozpočtový prebytok prerazí strop. Ibaže po prebratí moci sa ako vždy ukázalo, že občania skutočne čerpajú oveľa viac služieb, ako financujú z daní, lapidárne povedané, žijú nad pomery.

Takže minister financií Stanjura navrhuje v skrátenom konaní (!) znížiť (!!) valorizáciu dôchodkov a uvažuje o rušení príspevku na škôlku či nezdaniteľnej časti za manžela alebo manželku. A keď pripustil zvýšenie daní, možno ešte celkom nezamrzlo peklo, ale Lucifera mohlo začať oziabať kopýtko.

Keď to vidí člen OĽaNO, nevyhnutne si kladie otázku, prečo v Česku neprestali kradnúť – to by sa potom mohli zadlžovať ako u nás!