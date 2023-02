Čo povedia, ak sa ukáže, že posadili nevinných? (komentár)

Škoda, že nešlo o organizovanú skupinu zloženú z politikov.

Kauza, po ktorej namiesto ambiciózneho projektu ostali len diery v zemi, nepôsobí dojmom, že sa mala skončiť takými rozsudkami. Pochybnosti, ktoré si súdy nevšimli, sú aj pri laickom pohľade priveľké, aby niekto za to platil rokmi väzenia a miliónmi eur. Dátumy na úradných listinách nepustia.

Známa rímska zásada in dubio pro reo si vybila zuby v Nových Zámkoch aj v Nitre. V prospech obžalovaných môže predsa svedčiť len taká pochybnosť, ktorú súdy vôbec zaevidujú. Času na to mali dosť, lebo samostatným škandálom je to, koľko toto konanie zatiaľ trvalo – len od podania obžaloby deväť rokov.