Čo majú spoločné horúčka 39 °C, fajčenie a klimatický zákon

Slovensko je ako tuhý fajčiar, ktorý doteraz nechcel diskutovať o tom, koľko míňa na cigarety a či dostane rakovinu pľúc.

Autor je environmentalista

Využívanie uhlia, ropy a zemného plynu je ako fajčenie. Človek pri cigarete zabudne na stres aj na hlad. Dlhodobo však vedie k rakovine pľúc a je drahé. Klimatický zákon je ako postupný plán pomaly znižovať sedenie v krčme pri cigarete a pridávať ovocie, zeleninu a prechádzky lesom. Podobne by sme mali autá nahrádzať kvalitnými vlakmi a zemný plyn zase tepelnými čerpadlami v zateplených budovách.

Rozumiem obavám ľudí – čoraz drahšie potraviny, energie, inflácia. Aktuálne nárasty cien sú vyvolané dvoma krízami – pandémiou covidu a vojnou na Ukrajine. Opomíname však hrozbu, ktorá prichádza – klimatická kríza. Snahou Európskej únie je zmierňovať túto krízu tak, aby to čo najmenej pocítili chudobní najzraniteľnejší.

Príklad z dopravy

Minulý rok ceny benzínu a nafty vyleteli z približne 1,5 eura za liter na 1,9 eura za liter. Aktuálne odhady hovoria o tom, že od roku 2027 by bola klimatická daň okolo 0,1 eura za liter. To znamená, že opatrenie na ochranu klímy prináša len sedem percent zvýšenia oproti celkovej cene. Je to výrazne menej ako reakcia trhu na aktuálnu krízu. A udeje sa to bez ohľadu na to, či Slovensko prijme klimatický zákon, alebo nie.