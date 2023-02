A je dospájané! (komentár)

Miroslav Kollár vyhodnotil, že ochotný Heger sa mu hodí viac ako naozajstní politici.

Už tomu konečne môžeme lepšie rozumieť. Mesačné mlčanie Mikuláša Dzurindu, odchod Dobrej voľby k Petrovi Pellegrinimu a tajomný úsmev Eduarda Hegera majú spoločného hýbateľa v Miroslavovi Kollárovi. Ten si zodpovedne urobil SWOT analýzu a vybral si riešenie, ktoré považuje za najlepšie. Myslí sa najlepšie preňho.

Výsledkom (asi) bude volebný vehikel, do ktorého namiesto ansámblu Tomáša Druckera a Mikuláša Dzurindu naberie Eduarda Hegera a osobitne kvalifikované osobnosti, ktoré aj v OĽaNO považujú za druhú akosť. Dá sa namietnuť, že to predsa nepripomína „spájanie“, ale má to aj logiku.

Ako na tomto mieste zaznelo pred mesiacom, žiadna koalícia s Dzurindom neexistuje, lebo spolupracovať s ním znamená odovzdať kormidlo. Vesiel by tiež zostalo menej, lebo nejaké by uchopili Druckerovi ľudia. Lenže vlastnými silami si Kollár neudržal ani stoličku primátora Hlohovca. Čo s tým?

Vtedy mu padol pohľad na Hegera a vycítil, že toto by mohol byť začiatok krásneho priateľstva.