O nich bez nich – mier na Ukrajine podľa Smeru a Danka (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Od začiatku vojny sa šírila fáma, že sa Orbán s Putinom dohodol na delení západnej Ukrajiny, že Zakarpatská oblasť mala po zničení ukrajinskej štátnosti a zavraždení prezidenta Zelenského pripadnúť Maďarsku a historická Halič opäť Poľsku. Odrazu sa na východnej hranici diskutovalo, kde sa stretnú maďarské a poľské vojská, a to napriek tomu, že minimálne Poliaci tieto špekulácie šírené ruskou propagandou odmietli.

No neodmietli ich v Budapešti, pretože v oficiálnych maďarských dokumentoch a oficiálnej náboženskej a historickej doktríne Orbánovho Maďarska sa stále spomína mystický maďarský národ, ktorého je on premiérom a jedného dňa možno aj zjednotiteľom.

Nikoho to veľmi neprekvapilo, pretože väčšina susedných krajín Maďarska, okrem Rakúska, vie, že časť maďarskej spoločnosti považuje Trianon za dočasné, prechodné obdobie a vždy, keď sa objaví príležitosť – s Hitlerom alebo s Putinom – na jeho revíziu, tak sa o to buď niekto pokúsi, alebo by sa o to pokúsiť mal, lebo tak to už v prostredí maďarského nacionalizmu chodí.

Nariekanie za zničeným životom

Hlavnou témou je plač a nariekanie za starým Maďarskom napriek tomu, že práve maďarská politika 19. storočia pripravila strednú Európu o možnosť modernizovať sa v duchu osvietenstva a výsledkom bola zaostalá monarchia ovládaná niekoľkými oligarchickými rodinami v prostredí plnom bezzemkov, politickej a jazykovej represie.