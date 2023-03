Myslieť strategicky "po slovensky" nás nik poriadne nenaučil (komentár)

Korčoka a Káčera v predvolebnej kampani treba.

Už to tak bude, že do nadchádzajúcich volieb nás čaká debata o bezpečnosti republiky, aká tu doteraz nebola. Prieskumy, ktoré od invázie mapujú pohľady verejnosti, dávajú tušiť, že to bude ťažká práca. Ak by sme to chceli porovnávať s povestnou robotou na kostole, tak vyberme aspoň Hagiu Sofiu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyčítať národu, že netuší, kde je sever v základných bezpečnostných otázkach, by bolo aj nefér. Od vstupu SR do NATO a EÚ sme totiž žiadnu takú debatu neviedli. A ako sa slúžiaci politici starali o toto dedičstvo, vidíme zapísané v hrozných prieskumových číslach.

Potácame sa preto po tridsiatich rokoch samostatnosti medzi zvyškovými naratívmi z čias studenej vojny, vyprázdnenými výrokmi o svojstojnosti a floskulami o čiernej diere, ktorou sa nechceme stať.