NAKA beží ostrý šprint (týždeň podľa Schutza)

Ešte rýchlejšie utečú dni do 30. septembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Udalosť týždňa

Rok Putinovej vojny.

Toto by bolo na štyri(dsať) autorské strany. Okrem situácií na tom-ktorom fronte – zle to vyzerá pri Bachmute – strednodobo najpodstatnejšie sa zdá, či priamočiarej podpore Ukrajiny aj dodávkami zbraní – iste by mohla byť masívnejšia – nebudú čoraz väčšmi konkurovať rôzne alternatívne strategické pokusy o skrátenie vojny, ktorá sa rysuje na veľmi dlhé lakte.

Napríklad, či nie je lepšie navnadiť Zelenského na "ponuku, ktorá sa neodmieta", ktorej najväčšími lákadlom by bol pakt o pridružení k NATO (nie plné členstvo) a obrovské zdroje na rekonštrukciu krajiny z USA i EÚ. To všetko a veľa ďalšieho za také územné "kompromisy", ktoré by akceptoval ľud Ukrajiny.

Udalosť SR

Jančkárová.

Autor nemá celkom jasno (na rozdiel od iných), aké sú globálnejšie pravidlá – ak vôbec existujú – "princípu prázdneho kresla". Omnoho podstatnejšia v tejto kauze sa javí intenzita a frekvencia útokov na moderátorku z "poškodenej" strany.

Nepriamo, ale dôrazne upozorňujú, že pomery sa môžu ešte viac bastardizovať (zvlčovať) v scenároch, v ktorých Blahu a spol. voliči postavia na "front foot".

Sporný krok

Nárokovateľný príspevok.

Ísť na vec klasicky, akože "win-win produkt", sa celkom nedá, keďže na konci bude aj jeden veľký lúzer. Zrozumiteľne: Kritikom, ktorí hovorili, že zrušenie koncesií je "antiverejnoprávne", "zoštátnenie RTVS" a podobne, osladil polievku čoraz radodajnejší parlament, ktorý sa predvolebne zbavuje všetkých reťazí.

V rámci zmeny financovania odklepla akási ad hoc koalícia pre telerádio 180 miliónov, čo je (od oka) asi o polovicu viac, než RTVS kvapkalo z koncesií a (doteraz nenárokovateľného) štátneho príspevku dokopy. Tým NR SR odčinila slovenské absurdum, že ako jediný poplatok, či vôbec čokoľvek vyjadrené v peniazoch, sa televízna daň v SR nezvyšovala viac ako desať (takmer dvadsať?) rokov.